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Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

Зафиксировано попадание в двух районах города. Под вражеский удар попали АЗС в Днепровском и Оболонском районах.

Информации о последствиях атак пока нет.

Обновлено в 10:10. В Оболонском районе повторное попадание в АЗС.

Напомним, 10 сентября российский дрон упал на территорию АЗС в Киеве. Пострадали четыре человека.

Ночью 11 сентября русские войска продолжили атаковать беспилотниками Киев. Дрон попал в многоэтажку, возник пожар. В результате атаки пострадали восемь человек.