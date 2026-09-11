Удар двумя ФАБ-250 по Славянску: погиб 74-летний мужчина

Фото: Славянская МВА

Утром 11 сентября российские войска нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области. Около 11:00 оккупанты сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на сквер "Лесной"

Об этом сообщил руководитель Славянского ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.

В результате удара погиб 74-летний мужчина. Еще одна женщина получила ранения. Ее госпитализировали, состояние пострадавшей оценивают как тяжелое.

Также повреждено по меньшей мере пять многоэтажных домов.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки. Власти призывают жителей города беречь себя и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, утром 11 сентября враг ударил по автозаправочным станциям в двух районах Киева. Затем россияне повторно атаковали в АЗС в Оболонском районе. Два человека погибли, еще 8 человек пострадали.