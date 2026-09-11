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11 сентября 2026, 19:18

На Хмельнитчине столкнулись грузовик и легковушка: травмировался 63-летний водитель

11 сентября 2026, 19:18
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Фото: Национальная полиция
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В Хмельницком районе произошло ДТП, в результате которого травмировался 63-летний мужчина. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 сентября около 12:30 на автодороге "Житомир – Черновцы" вблизи села Ружичанка.

Столкнулись грузовик DAF, за рулем которого находился 42-летний житель Винницкой области, и автомобиль Volkswagen под управлением 63-летнего местного жителя.

В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в Хмельницкую городскую больницу.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Житомирской области легковушка влетела в прицеп грузовика. 25-летняя женщина, которая была за рулем Daewoo Gentra, не справилась с управлением. Женщину госпитализировали в реанимацию. К сожалению, ее 72-летняя пассажирка умерла по дороге в больницу.

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