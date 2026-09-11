У Києві зафіксували приліт по третій АЗС: РФ атакувала заправку на Подолі
У Києві під час російської атаки зафіксували влучання по ще одній автозаправній станції. Йдеться про АЗС у Подільському районі столиці
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони, та закликав киян перебувати в укриттях.
Тим часом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за попередньою інформацією, у Подільському районі зафіксували влучання безпілотника по офісній будівлі.
Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вранці 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі. Повідомлялося що двоє людей загинули, ще 12 людей постраждали.