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11 вересня 2026, 19:01

У Києві зафіксували приліт по третій АЗС: РФ атакувала заправку на Подолі

11 вересня 2026, 19:01
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Скриншот із відео
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У Києві під час російської атаки зафіксували влучання по ще одній автозаправній станції. Йдеться про АЗС у Подільському районі столиці

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони, та закликав киян перебувати в укриттях.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що, за попередньою інформацією, у Подільському районі зафіксували влучання безпілотника по офісній будівлі.

Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вранці 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі. Повідомлялося що двоє людей загинули, ще 12 людей постраждали.

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