На Буковине разоблачили трансфер для уклончан за тысячи евро

Фото: Госпогранслужба

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, один из организаторов в мессенджерах искал мужчин призывного возраста, которые хотели уехать за границу. Он предлагал "помощь" а 8-10 тысяч евро. После этого в схему привлекались местные жители.

Один из участников встречал "клиентов", другой - давал им инструкции и довозил ей на автомобиле до приграничья. Другой участник схемы довозил "клиентов" на мотоцикле и подсказывал маршрут.

"Пограничники задержали двух участников незаконной схемы. Во время дальнейших следственных действий у задержанных изъяли денежные средства, мобильные телефоны, транспортные средства и другие вещдоки" - говорят пограничники.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.