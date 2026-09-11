16:10  11 сентября
В Харьковской области мужчина "уничтожил" свой дом ради нескольких миллионов
13:44  11 сентября
В Житомирской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил велосипедистку
01:35  11 сентября
Ведущая Соломия Витвицкая призналась, придумала ли уже имя первенца
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2026, 18:55

На Буковине разоблачили трансфер для уклончан за тысячи евро

11 сентября 2026, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы. Мужчинам "помогали" ехать в Румынию и Молдову.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, один из организаторов в мессенджерах искал мужчин призывного возраста, которые хотели уехать за границу. Он предлагал "помощь" а 8-10 тысяч евро. После этого в схему привлекались местные жители.

Один из участников встречал "клиентов", другой - давал им инструкции и довозил ей на автомобиле до приграничья. Другой участник схемы довозил "клиентов" на мотоцикле и подсказывал маршрут.

"Пограничники задержали двух участников незаконной схемы. Во время дальнейших следственных действий у задержанных изъяли денежные средства, мобильные телефоны, транспортные средства и другие вещдоки" - говорят пограничники.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГПСУ уклонение от мобилизации Схемы
На Днепропетровщине мужчина сделал ребенку инвалидность ради побега за границу
11 сентября 2026, 17:15
На Полтавщине женщины делали уклоняющихся многодетными папочками
09 сентября 2026, 19:15
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
На Хмельнитчине столкнулись грузовик и легковушка: травмировался 63-летний водитель
11 сентября 2026, 19:18
В Киеве зафиксировали прилет по третьей АЗС: РФ атаковала заправку на Подоле
11 сентября 2026, 19:01
Расстреляли из автоматов: вблизи Доброполья оккупаннты казнили двух пленных нацгвардейцев
11 сентября 2026, 18:41
Из-за ревности напал с ножом на мужа бывшей: в Киеве задержали военного
11 сентября 2026, 18:24
300 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения Столару по делу "Форест Гамп"
11 сентября 2026, 18:11
Атака на Днепр: повреждены дома, количество раненых растет
11 сентября 2026, 17:50
ЕС одобрил €6,1 млрд для Украины на дроны и ракеты PAC-3 для Patriot
11 сентября 2026, 17:40
На Харьковщине в результате повторного удара РФ погиб энергетик
11 сентября 2026, 17:27
На Днепропетровщине мужчина сделал ребенку инвалидность ради побега за границу
11 сентября 2026, 17:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Все блоги »