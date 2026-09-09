14 постраждалих і загибла: поліція показала наслідки російських атак на Київ

Фото: Національна поліція

Упродовж 9 вересня внаслідок російських атак безпілотниками у Києві постраждали 14 людей, серед них двоє дітей

Про це повідомили у КМВА, передає RegioNews.

"Загальна кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогоднішній день збільшилася до 14 осіб, серед яких 2 дітей", – ідеться у повідомленні.

У поліції Києва поінформували, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено дев’ятиповерхівку у Дніпровському районі.

В одному з житлових будинків унаслідок влучання БпЛА виникла пожежа. Вогонь охопив приміщення з першого по четвертий поверх дев’ятиповерхівки.

Попередньо відомо, що загинула 70-річна мешканка будинку. Ще четверо людей отримали поранення: 74-річна жінка, 69-річний чоловік, 16-річна дівчина та 15-річний хлопець.

На місці продовжують працювати рятувальники, поліцейські, медики та інші екстрені служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі столиці. Внаслідок удару виникла пожежа та є руйнування.