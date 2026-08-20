14:48  20 августа
Кишечная инфекция на тренировочных сборах: 16 человек заболели на Тернопольщине
12:30  20 августа
"Нам не первый раз": Янина Соколова ответила на угрозы Поляковой судом
10:15  20 августа
РФ атаковала продуктовые склады и объекты "Красного креста" в Борисполе
UA | RU
UA | RU
20 августа 2026, 16:30

Зеленский о массированном ударе РФ: "Один из самых циничных и масштабных"

20 августа 2026, 16:30
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киевщины
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский сообщил, что продолжается ликвидация последствий российского удара по Киеву и населенным пунктам Киевской области

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

К работам привлекли более 600 спасателей ГСЧС и полицейских. Они работают в Киеве, Броварах и Борисполе.

По словам Зеленского, в Киеве и области повреждено 30 жилых домов, школу, детскую больницу и детский сад.

По состоянию на данный момент в столице известно о 15 погибших. Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул необходимость оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Зеленский назвал российскую атаку одной из самых масштабных и циничных. По его словам, РФ применила ракеты разных типов и 168 ударных дронов.

Украинские военные сбили все российские ракеты "Калибр". Общий процент сбивания крылатых ракет составил 93%. В то же время, президент подчеркнул, что наибольшей угрозой остается баллистика.

По словам Зеленского, эффективность защиты от баллистических ракет в значительной степени зависит от поставок Украине ракет для систем ПВО Patriot.

Президент призвал международных партнеров усилить поддержку Украины и помочь оградить людей от российских ракетных ударов.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия атаковала Украину разными типами ракет и дронов. В частности, враг применил баллистические ракеты Оникс, Циркон, Искандер-М и С-400, а также 36 крылатых ракет Х-101, Искандер-К и Х-59.

Кроме того, российские войска запустили 8 крылатых ракет "Калибр", 2 барражировочных боеприпаса "Бандероль" и 168 ударных дронов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия".

Как известно, в Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Киев спасатели Киевская область БПЛА атака ракеты
Запах гари и пыли: в Броварах и Вишневом зафиксировано ухудшение качества воздуха
20 августа 2026, 15:36
Массированная атака РФ на Киев: уже 15 погибших, спасательные работы продолжаются
20 августа 2026, 13:34
Российский FPV-дрон попал в художественный музей в Херсоне: вспыхнул пожар
20 августа 2026, 13:14
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Харькове правоохранители задержали двух мужчин за разбойное нападение у ТРЦ
20 августа 2026, 16:38
В Хмельницкой области женщина фотографировала военную технику для россиян
20 августа 2026, 16:35
В Одессе мужчина открыл огонь по ТЦК
20 августа 2026, 16:10
В Херсонской области разоблачили организаторов псевдореферендума
20 августа 2026, 15:56
От командира боевиков до гауляйтера: "героя ЛНР" будут судить за захват власти в Рубежном
20 августа 2026, 15:47
Запах гари и пыли: в Броварах и Вишневом зафиксировано ухудшение качества воздуха
20 августа 2026, 15:36
Выборы ничего не гарантируют, но дают шанс
20 августа 2026, 15:15
Дело "Форест Гамп": ВАКС выбирает меру пресечения экс-нардепу Микитасю
20 августа 2026, 14:58
Кишечная инфекция на тренировочных сборах: 16 человек заболели на Тернопольщине
20 августа 2026, 14:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Юрий Касьянов
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »