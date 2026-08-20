Зеленский о массированном ударе РФ: "Один из самых циничных и масштабных"

Фото: ГСЧС Киевщины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что продолжается ликвидация последствий российского удара по Киеву и населенным пунктам Киевской области

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

К работам привлекли более 600 спасателей ГСЧС и полицейских. Они работают в Киеве, Броварах и Борисполе.

По словам Зеленского, в Киеве и области повреждено 30 жилых домов, школу, детскую больницу и детский сад.

По состоянию на данный момент в столице известно о 15 погибших. Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул необходимость оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Зеленский назвал российскую атаку одной из самых масштабных и циничных. По его словам, РФ применила ракеты разных типов и 168 ударных дронов.

Украинские военные сбили все российские ракеты "Калибр". Общий процент сбивания крылатых ракет составил 93%. В то же время, президент подчеркнул, что наибольшей угрозой остается баллистика.

По словам Зеленского, эффективность защиты от баллистических ракет в значительной степени зависит от поставок Украине ракет для систем ПВО Patriot.

Президент призвал международных партнеров усилить поддержку Украины и помочь оградить людей от российских ракетных ударов.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия атаковала Украину разными типами ракет и дронов. В частности, враг применил баллистические ракеты Оникс, Циркон, Искандер-М и С-400, а также 36 крылатых ракет Х-101, Искандер-К и Х-59.

Кроме того, российские войска запустили 8 крылатых ракет "Калибр", 2 барражировочных боеприпаса "Бандероль" и 168 ударных дронов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия".

Как известно, в Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки.