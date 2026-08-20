Зеленский о массированном ударе РФ: "Один из самых циничных и масштабных"
Президент Владимир Зеленский сообщил, что продолжается ликвидация последствий российского удара по Киеву и населенным пунктам Киевской области
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
К работам привлекли более 600 спасателей ГСЧС и полицейских. Они работают в Киеве, Броварах и Борисполе.
По словам Зеленского, в Киеве и области повреждено 30 жилых домов, школу, детскую больницу и детский сад.
По состоянию на данный момент в столице известно о 15 погибших. Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул необходимость оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Зеленский назвал российскую атаку одной из самых масштабных и циничных. По его словам, РФ применила ракеты разных типов и 168 ударных дронов.
Украинские военные сбили все российские ракеты "Калибр". Общий процент сбивания крылатых ракет составил 93%. В то же время, президент подчеркнул, что наибольшей угрозой остается баллистика.
По словам Зеленского, эффективность защиты от баллистических ракет в значительной степени зависит от поставок Украине ракет для систем ПВО Patriot.
Президент призвал международных партнеров усилить поддержку Украины и помочь оградить людей от российских ракетных ударов.
Напомним, в ночь на 20 августа Россия атаковала Украину разными типами ракет и дронов. В частности, враг применил баллистические ракеты Оникс, Циркон, Искандер-М и С-400, а также 36 крылатых ракет Х-101, Искандер-К и Х-59.
Кроме того, российские войска запустили 8 крылатых ракет "Калибр", 2 барражировочных боеприпаса "Бандероль" и 168 ударных дронов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия".
Как известно, в Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки.