Российский FPV-дрон попал в художественный музей в Херсоне: вспыхнул пожар

Фото: ГСЧС Херсонщины

Утром 20 августа российский FPV-дрон атаковал здание Херсонского областного художественного музея и расположенное рядом хозяйственное сооружение

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что после удара возник пожар.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, несмотря на угрозу повторных атак.

По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.

Видео работы спасателей – по ссылке.

Напомним, в четверг, 20 августа, около 6:40 российские войска нанесли удар по одному из рынков в Корабельном районе Херсона. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, контузии и обломочные ранения туловища.