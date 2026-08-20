Российский FPV-дрон попал в художественный музей в Херсоне: вспыхнул пожар
Утром 20 августа российский FPV-дрон атаковал здание Херсонского областного художественного музея и расположенное рядом хозяйственное сооружение
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что после удара возник пожар.
Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, несмотря на угрозу повторных атак.
По предварительным данным, в результате удара никто не пострадал.
Видео работы спасателей – по ссылке.
Напомним, в четверг, 20 августа, около 6:40 российские войска нанесли удар по одному из рынков в Корабельном районе Херсона. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, контузии и обломочные ранения туловища.
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