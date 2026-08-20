Зеленський про масований удар РФ: "Один із найбільш цинічних і масштабних"

Фото: ДСНС Київщини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що триває ліквідація наслідків російського удару по Києву та населених пунктах Київської області

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

До робіт залучили понад 600 рятувальників ДСНС та поліцейських. Вони працюють у Києві, Броварах і Борисполі.

За словами Зеленського, загалом у Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячу лікарню та дитячий садок.

Станом на зараз у столиці відомо про 15 загиблих. Президент висловив співчуття родинам загиблих та наголосив на необхідності надати всю необхідну допомогу постраждалим.

Зеленський назвав російську атаку однією з найбільш масштабних і цинічних. За його словами, РФ застосувала ракети різних типів та 168 ударних дронів.

Українські військові збили всі російські ракети "Калібр". Загальний відсоток збиття крилатих ракет становив 93%. Водночас президент наголосив, що найбільшою загрозою залишається балістика.

За словами Зеленського, ефективність захисту від балістичних ракет значною мірою залежить від постачання Україні ракет для систем ППО Patriot.

Президент закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та допомогти захистити людей від російських ракетних ударів.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня Росія атакувала Україну різними типами ракет і дронів. Зокрема, ворог застосував балістичні ракети "Онікс", "Циркон", "Іскандер-М" та С-400, а також 36 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К" і Х-59.

Крім того, російські війська запустили 8 крилатих ракет "Калібр", 2 баражувальні боєприпаси "Бандероль" та 168 ударних дронів Shahed, "Гербера" і дронів-імітаторів "Пародія".

Як відомо, у Києві 21 серпня оголосили Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої ворожої атаки.