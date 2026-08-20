Фото: ГСЧС

Пятница, 21 августа, в столице объявлена Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Число жертв вражеской атаки возросло – известно о 12 погибших. Пострадали 34 человека.

В знак скорби на всех коммунальных зданиях города будут приспущены флаги. Также власти рекомендуют сделать это на зданиях государственной и частной форм собственности.

В этот день в Киеве запрещено проведение любых развлекательных мероприятий.

Спасатели продолжают работать на местах ударов. В Соломенском, Святошинском и Дарницком районах продолжается ликвидация последствий обстрела.

Информация еще обновляется.

Напомним, в результате массированной атаки российских войск на столицу в ночь на 20 августа разрушение, попадание и пожары зафиксированы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Ранее сообщалось о 8 погибших.