Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 августа РФ атаковала Украину ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории: Оникс, Циркон, Искандер-М, С-400, 36 крылатыми/авиационными ракетами Х-101/Искандер-К/Х-59, 8 крылатыми ракетами Калибр, двумя баражирующими бое. А также 168 ударными БпЛА типа Shahed (почти половина из них – реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Киевщина.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 силы ПВО уничтожили или подавили 31 крылатую ракету Х-101/Искандер-К/Х-59, 8 крылатых ракет Калибр, два баражирующих боеприпаса "Бандероль", а также 145 российских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 28 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки. Число погибших возросло до 12 человек.