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20 августа 2026, 13:34

Массированная атака РФ на Киев: уже 15 погибших, спасательные работы продолжаются

20 августа 2026, 13:34
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Фото: ГСЧС Киева
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Число погибших в Киеве в результате массированной российской атаки возросло до 15 человек. Еще 39 человек пострадали

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко и КВМА , передает RegioNews.

Спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы в Соломенском районе столицы.

Специалисты демонтируют перекрытие многоэтажного жилого дома и аварийные конструкции поврежденных построек, расположенных рядом.

С места удара уже вывезли 52 кубометра строительного мусора.

Психологи ГСЧС оказали помощь 98 людям.

Пиротехнические подразделения обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов и удалили безопасные остатки вражеской ракеты.

На месте также работают кинологи ГСЧС.

Напомним, в Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки. Ранее сообщалось о 13 погибших и более 40 пострадавших.

В Борисполе Киевской области под российский удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста" .

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