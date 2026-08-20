Массированная атака РФ на Киев: уже 15 погибших, спасательные работы продолжаются
Число погибших в Киеве в результате массированной российской атаки возросло до 15 человек. Еще 39 человек пострадали
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко и КВМА , передает RegioNews.
Спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы в Соломенском районе столицы.
Специалисты демонтируют перекрытие многоэтажного жилого дома и аварийные конструкции поврежденных построек, расположенных рядом.
С места удара уже вывезли 52 кубометра строительного мусора.
Психологи ГСЧС оказали помощь 98 людям.
Пиротехнические подразделения обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов и удалили безопасные остатки вражеской ракеты.
На месте также работают кинологи ГСЧС.
Напомним, в Киеве 21 августа объявили Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки. Ранее сообщалось о 13 погибших и более 40 пострадавших.
В Борисполе Киевской области под российский удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста" .