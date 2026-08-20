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20 августа 2026, 15:36

Запах гари и пыли: в Броварах и Вишневом зафиксировано ухудшение качества воздуха

20 августа 2026, 15:36
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Фото иллюстративное
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В городах Вишневое и Бровары в Киевской области 20 августа зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Причиной стало повышение концентрации мелкодисперсной пыли

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация , передает RegioNews .

По данным системы мониторинга, такая ситуация может приводить к дискомфорту во время дыхания у людей старшего возраста, детей и людей, чувствительных к раздражениям.

Специалисты рекомендуют к улучшению качества воздуха держать закрытые окна, ограничить длительное пребывание на улице и пить достаточно воды. При наличии воздухоочистителя советуют использовать его на максимальной мощности.

В то же время, в других населенных пунктах Киевщины, где проводят мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ не зафиксировали.

Уровень гамма-излучения в области остается в пределах природного фона.

Напомним, что число погибших в Киеве в результате массированной российской атаки возросло до 15 человек. Еще 39 человек пострадали.

В Борисполе Киевской области под российский удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста" .

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