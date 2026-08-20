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20 августа 2026, 15:56

В Херсонской области разоблачили организаторов псевдореферендума

20 августа 2026, 15:56
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Фото: прокуратура Херсонской области
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Двум жителям Херсонской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности из-за их участия в подготовке и проведении незаконного референдума по присоединению региона к России

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 66-летний и 64-летний местные жители в сентябре 2022 года присоединились к так называемым "участковым избирательным комиссиям", которые готовили проведение псевдореферендума на территории Херсона и Каховки.

Целью деятельности незаконных органов было создание видимости якобы массовой поддержки населением выхода Херсонщины из состава Украины и ее присоединения к РФ.

Один из подозреваемых как "член УИК"принимал участие в публичных политических мероприятиях и агитировал местных жителей принять участие в незаконном голосовании.

Другой фигурант принимал участие в собрании по подготовке псевдореферендума, следил за соблюдением порядка во время его проведения и выполнял другие поручения оккупационного руководства.

Действия обоих мужчин квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.

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