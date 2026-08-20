На Прикарпатье овчарка без поводка напала на ребенка: собаку застрелили

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В Калуше судили мужчину, чья собака напала на ребенка. Он выгуливал овчарку без поводка и намордника

Об этом сообщает "Судово-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Калуше 17 июля. Мужчина выгуливал овчарку на территории двора без поводка и намордника. Впоследствии животное напало и укусило 11-летнего мальчика.

После этого владелец животного вел себя агрессивно. Он начал натравливать собаку на прохожих и стражей порядка и не реагировал на требования полицейских успокоить животное. В результате полицейский застрелил собаку. Хозяин, как оказалось позже, был пьян.

На суде мужчина признал вину. Ему назначили штраф в размере 1,7 тысяч гривен.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему жителю Одессы, который жестоко убил своего кота . После того, как животное умерло, мужчина выбросил его в мусорный бак.