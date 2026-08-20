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20 августа 2026, 15:47

От командира боевиков до гауляйтера: "героя ЛНР" будут судить за захват власти в Рубежном

20 августа 2026, 15:47
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который перешел на сторону врага и возглавил незаконный орган власти на временно оккупированной Луганской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В конце января 2025 года так называемым "указом главы "ЛНР" мужчину назначили "временно исполняющим обязанности главы администрации города Рубежного".

По данным следствия, сотрудничество обвиняемого с оккупационными структурами началось еще в 2014 году. Он занимал руководящие должности в незаконных вооруженных формированиях, связанных с ЛНР, а впоследствии стал одним из командиров такого формирования. По этим фактам обвинительный акт к нему уже ранее был направлен в суд.

За "заслуги" перед оккупационным режимом мужчине присвоили звание "героя "ЛНР".

После ранения он прекратил военную службу, однако продолжил сотрудничество с оккупантами. В 2025 году мужчина перешел от участия в незаконном вооруженном формировании к работе в оккупационной администрации и возглавил незаконный орган власти Рубежного.

В этой должности он руководил работой оккупационной администрации, координировал деятельность ее структурных подразделений и обеспечивал выполнение решений представителей оккупационных властей.

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность.

Мужчину объявили в межгосударственный розыск.

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.

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