Выстрел в затылок: в Донецкой области оккупант расстрелял пленного командира

Российскому военнослужащему сообщили о подозрении в убийстве украинского военнопленного на Покровском направлении. По данным следствия, оккупант казнил пленника выстрелом в голову

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Событие произошло 10 октября во время боев за село Шахово.

Российская пехотная группа проникла на окраины населенного пункта и взяла в плен двух украинских военных. Среди них оказался 34-летний командир одного из подразделений Сил обороны.

После допроса русский штурмовик вывел военного в лесополосу и по приказу своего командира застрелил его из автомата, произведя выстрел в затылок. Другого пленника украинского военнослужащего оккупанты также расстреляли.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний уроженец Красноярского края РФ, стрелок 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 06017) с позывным "Тай".

Во время дальнейших боевых действий в этом направлении Силы обороны Украины взяли российского военного в плен. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса – жестокое обращение с военнопленными, повлекшее гибель человека.

Правоохранители также устанавливают другого российского военнослужащего, причастного к расстрелу.

Напомним, в Харькове судили российского военного за нарушение законов и обычаев войны. Известно, что он пытал местных сотрудников полиции. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.