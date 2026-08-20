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20 августа 2026, 14:21

В Полтаве студент готовил покушение на командира воинской части: его задержала СБУ

20 августа 2026, 14:21
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Фото: СБУ
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Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Полтаве и задержала агента РФ, который готовил покушение на одного из командиров воинской части региона

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Как установило расследование, задачи российских спецслужб выполнял студент местного университета. По данным СБУ, он согласился на сотрудничество с врагом после того, как искал легкий заработок в Telegram.

По инструкции российского куратора фигурант изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировалось использовать для дистанционного подрыва. Перед этим он должен был собрать информацию о распорядке дня и маршрутах командира воинской части.

Кроме подготовки покушения, студент согласился выполнить еще одну задачу – поджечь грузовик. Именно при попытке поджога транспортного средства сотрудники СБУ задержали его.

Во время обыска у задержанного изъяли подготовленное для теракта взрывное устройство, смартфон с поличным сотрудничества с российскими спецслужбами, а также наркотики.

Фигуранту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины за:

  • готовку к теракту,
  • незаконное изготовление и обращение с взрывными устройствами,
  • покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога,
  • незаконное обращение с наркотиками.

Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

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