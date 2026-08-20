В Полтаве студент готовил покушение на командира воинской части: его задержала СБУ
Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Полтаве и задержала агента РФ, который готовил покушение на одного из командиров воинской части региона
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Как установило расследование, задачи российских спецслужб выполнял студент местного университета. По данным СБУ, он согласился на сотрудничество с врагом после того, как искал легкий заработок в Telegram.
По инструкции российского куратора фигурант изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировалось использовать для дистанционного подрыва. Перед этим он должен был собрать информацию о распорядке дня и маршрутах командира воинской части.
Кроме подготовки покушения, студент согласился выполнить еще одну задачу – поджечь грузовик. Именно при попытке поджога транспортного средства сотрудники СБУ задержали его.
Во время обыска у задержанного изъяли подготовленное для теракта взрывное устройство, смартфон с поличным сотрудничества с российскими спецслужбами, а также наркотики.
Фигуранту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины за:
- готовку к теракту,
- незаконное изготовление и обращение с взрывными устройствами,
- покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога,
- незаконное обращение с наркотиками.
Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.