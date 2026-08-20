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20 серпня 2026, 14:58

Справа "Форест Гамп": ВАКС обирає запобіжний захід екснардепу Микитасю

20 серпня 2026, 14:58
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Фото: з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю у справі "Форест Гамп"

Про це інформує ТСН, передає RegioNews.

За даними слідства, у межах спецоперації "Форест Гамп" правоохоронці викрили злочинну організацію, яка легалізувала близько 150 млн грн готівки. За версією слідства, ці кошти планували використати як заставу за одного з фігурантів іншого кримінального провадження – справи "Мідас".

Прокурор САП просить суд взяти Микитася під варту з альтернативою застави у 200 млн грн.

Захист, своєю чергою, просить перенести засідання. Адвокати аргументують це тим, що документи стороні захисту вручили лише напередодні пізно ввечері – 19 серпня о 22:30. Також вони посилаються на складну ситуацію вночі.

Наразі судове засідання триває.

Спецоперація "Форест Гамп": подробиці

Зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації. У НАБУ та САП повідомили, що деталі операції оприлюднять згодом.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

У межах цієї ж справи слідчі дії проводилися у народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що 19 серпня НАБУ проводило обшуки у нього вдома. Співробітники НАБУ та САП також проводили слідчі дії у Sense Bank.

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Київ ВАКС запобіжний захід Форест Гамп Максим Микитась екснардеп
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