Росія атакує Київ дронами: у столиці працює ППО
У Києві сили протиповітряної оборони працюють по російських ударних безпілотниках
Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Перебувайте в укриттях!" – зазначив міський голова.
Як відомо, у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників.
Нагадаємо, вранці 12 серпня російські війська знову атакували Київську область ударними безпілотниками. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. Також постраждав 65-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення.
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