Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – говорится в сообщении.

Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину – не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

В Воздушных силах предупредили о группе реактивных БПЛА в Киевской области – курсом на Киев.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр "Эпицентр" – спасатели потушили масштабный пожар.