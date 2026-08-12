Атака дронов на Киевскую область: работает ПВО
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА.
"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – говорится в сообщении.
Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину – не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
В Воздушных силах предупредили о группе реактивных БПЛА в Киевской области – курсом на Киев.
Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр "Эпицентр" – спасатели потушили масштабный пожар.
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