Фото: полиция

Взрывотехники изъяли остатки российского беспилотника, который во время ночной атаки попал в многоэтажку в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вражеский дрон с осколочно-фугасной боевой частью попал в квартиру на пятом этаже многоэтажки и взорвался. К счастью, никто не пострадал.

Взрывотехники обследовали поврежденное жилье и изъяли опасные обломки БПЛА.

Напомним, ночью и утром 12 августа российские войска атаковали Одессу. Беспилотник попал в квартиру на пятом этаже 10-этажного дома, вызвав пожар. Утром получила повреждения гражданская инфраструктура.