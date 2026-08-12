РФ ударила дронами по Киевщине: возник пожар, пострадал 65-летний мужчина

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Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Броварском районе в результате вражеской атаки возник пожар складских зданий.

Также пострадал 65-летний мужчина. Он получил осколочные ранения, его госпитализировали в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Как известно, ранее RegioNews сообщал, что в Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 12 августа РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", противорадиолокационной ракетой Х-31П, управляемыми авиационными ракетами Х-35, а также 138 ударными БПЛА разного типа. афиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 2 локациях.