Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 августа РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", противорадиолокационной ракетой Х-31П, управляемыми авиационными ракетами Х-35, а также 138 ударными БПЛА разного типа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Основное направление удара – Сумщина и Одесская область.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 112 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 2 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки вспыхнул ТЦ "Эпицентр". Спасатели потушили масштабный пожар площадью 10 тысяч кв. метров. Помещение торгового центра разрушено, товары и материалы почти полностью уничтожены.