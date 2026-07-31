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31 июля 2026, 20:45

В Киеве митингующие прошли шествием, требуя возвращения Федорова на пост министра

31 июля 2026, 20:45
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Фото из открытых источников
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В Киеве вторую неделю продолжаются митинги. Люди требуют возвращения Михаила Федорова в Министерство обороны

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

В Киеве митингующие собрались на протесное шествие. Люди выступают за диалог и реформы в оборонном секторе. Шествие началось у памятника Тарасу Шевченко с финальной точкой на площади Ивана Франко.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Фёдорова. Участники протестуют против его отставки.

Впоследствии Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Облаку исполняет обязанности министра обороны .

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого.

Федоров отказался от должностей , которые предлагал ему Зеленский. По его словам, только в должности главы Минобороны он сможет завершить реформу, борьбу с коррупцией и трансформацию армии.

Впоследствии ветеран Дмитрий Козянский заявил, что протесты за реформы в Министерстве обороны будут продолжаться.

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