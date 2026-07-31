В Киеве митингующие прошли шествием, требуя возвращения Федорова на пост министра
В Киеве вторую неделю продолжаются митинги. Люди требуют возвращения Михаила Федорова в Министерство обороны
Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.
В Киеве митингующие собрались на протесное шествие. Люди выступают за диалог и реформы в оборонном секторе. Шествие началось у памятника Тарасу Шевченко с финальной точкой на площади Ивана Франко.
Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.
С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Фёдорова. Участники протестуют против его отставки.
Впоследствии Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.
Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.
Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Облаку исполняет обязанности министра обороны .
Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого.
Федоров отказался от должностей , которые предлагал ему Зеленский. По его словам, только в должности главы Минобороны он сможет завершить реформу, борьбу с коррупцией и трансформацию армии.
Впоследствии ветеран Дмитрий Козянский заявил, что протесты за реформы в Министерстве обороны будут продолжаться.