Зеленский обновил состав СНБО: кто в списке
Президент Украины подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, кто теперь будет "за столом"
Такая информация появилась на официальном портале Офиса президента Украины, передает RegioNews.
В новый состав СНБО вошли:
- главком Михаил Драпатый;
- глава МВД Иван Выговский;
- премьер Сергей Корецкий;
- министр экономики Александр Кравченко;
- и.о. главы СБУ Александр Поклад;
- министр юстиции Денис Маслов;
- и.о. министра обороны Евгений Хмара.
Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.
Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.
Как известно, увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, которые начались после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны 16 июля. Эксминистр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды.
Новым главой Минобороны стал руководитель Альфы СБУ Евгений Хмара.