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31 июля 2026, 21:50

Зеленский обновил состав СНБО: кто в списке

31 июля 2026, 21:50
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Фото из открытых источников
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Президент Украины подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, кто теперь будет "за столом"

Такая информация появилась на официальном портале Офиса президента Украины, передает RegioNews.

В новый состав СНБО вошли:

  • главком Михаил Драпатый;
  • глава МВД Иван Выговский;
  • премьер Сергей Корецкий;
  • министр экономики Александр Кравченко;
  • и.о. главы СБУ Александр Поклад;
  • министр юстиции Денис Маслов;
  • и.о. министра обороны Евгений Хмара.

Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.

Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.

Как известно, увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, которые начались после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны 16 июля. Эксминистр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды.

Новым главой Минобороны стал руководитель Альфы СБУ Евгений Хмара.

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