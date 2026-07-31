Зеленский обновил состав СНБО: кто в списке

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Президент Украины подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, кто теперь будет "за столом"

Такая информация появилась на официальном портале Офиса президента Украины, передает RegioNews.

В новый состав СНБО вошли:

главком Михаил Драпатый;

глава МВД Иван Выговский;

премьер Сергей Корецкий;

министр экономики Александр Кравченко;

и.о. главы СБУ Александр Поклад;

министр юстиции Денис Маслов;

и.о. министра обороны Евгений Хмара.

Напомним, вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.

Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.

Как известно, увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, которые начались после отставки Михаила Федорова с должности министра обороны 16 июля. Эксминистр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды.

Новым главой Минобороны стал руководитель Альфы СБУ Евгений Хмара.