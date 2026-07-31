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31 липня 2026, 20:45

У Києві учасники мітингу пройшли ходою, вимагаючи повернення Федорова на пост міністра

31 липня 2026, 20:45
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Фото з відкритих джерел
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У Києві другий тиждень продовжуються мітинги. Люди вимагають повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

У Києві учасники мітингів зібрались на протесну ходу. Люди виступаюють за діалог і реформи в оборонному секторі. Хода розпочаась біля пам’ятника Тарасу Шевченку з фінальною точкою на площі Івана Франка.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

З 16 липня у різних містах України проходять акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники протестують проти його відставки.

Згодом Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

Ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого ЗСУ, а також призначення Михайла Драпатого.

Федоров відмовився від посад, які пропонував йому Зеленський. За його словами, лише на посаді очільника Міноборони він зможе завершити реформу, боротьбу з корупцією та трансформацію армії.

Згодом ветеран Дмитро Козянський заявив, що протести за реформи в Міністерстві оборони будуть продовжуватись.

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