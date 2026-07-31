В Киевской области пенсионер погиб в огне

Фото: ДСНС

Трагедия произошла в Бучанском районе. Там произошел пожар в экостистеме

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Бучанском районе в результате пожара погиб 61-летний мужчина. Также в Фастовском районе из-за возгорания травы получили ожоги 70-летняя женщина.

Спасатели отметили, что за минувшие сутки в экосистемах Украины возник 171 пожар на площади более 110 га. С начала года – почти 18,3 тыс. на общей площади свыше 10,2 тыс. га.

"Не рискуйте собственной жизнью и не создайте опасности для других. Если стали свидетелями пожара — немедленно звоните по телефону 101", - говорят в ГСЧС.

Напомним, в мае на Закарпатье на горе Красия горел горнолыжный курорт. Огонь полностью уничтожил здание гостиницы площадью 1050 кв. м.