В Киевской области пенсионер погиб в огне
Трагедия произошла в Бучанском районе. Там произошел пожар в экостистеме
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В Бучанском районе в результате пожара погиб 61-летний мужчина. Также в Фастовском районе из-за возгорания травы получили ожоги 70-летняя женщина.
Спасатели отметили, что за минувшие сутки в экосистемах Украины возник 171 пожар на площади более 110 га. С начала года – почти 18,3 тыс. на общей площади свыше 10,2 тыс. га.
"Не рискуйте собственной жизнью и не создайте опасности для других. Если стали свидетелями пожара — немедленно звоните по телефону 101", - говорят в ГСЧС.
Напомним, в мае на Закарпатье на горе Красия горел горнолыжный курорт. Огонь полностью уничтожил здание гостиницы площадью 1050 кв. м.
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