Смертельное столкновение в Винницкой области: погибли два человека, еще трое – в больнице
ДТП произошло 30 июля около семи утра на объездной дороге Немирова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Renault Megane. В результате аварии 49-летняя пассажирка легковушки и 19-летний водитель микроавтобуса погибли на месте.
Травмировались 50-летний водитель Renault, а также его 42-летний и 20-летний пассажиры. Их госпитализировали.
У водителя Renault взяли образцы крови для проведения токсикологической экспертизы. Предварительно, он был трезв.
Автомобили изъяли и поместили на арестплощадку.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, 29 июля около 10:00 на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.
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