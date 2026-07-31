Фото: полиция

ДТП произошло 30 июля около семи утра на объездной дороге Немирова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковушка Renault Megane. В результате аварии 49-летняя пассажирка легковушки и 19-летний водитель микроавтобуса погибли на месте.

Травмировались 50-летний водитель Renault, а также его 42-летний и 20-летний пассажиры. Их госпитализировали.

У водителя Renault взяли образцы крови для проведения токсикологической экспертизы. Предварительно, он был трезв.

Автомобили изъяли и поместили на арестплощадку.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 29 июля около 10:00 на Прикарпатье легковушка столкнулась с "Уралом". Погибла пассажирка, водитель в больнице.