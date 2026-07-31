19:15  31 июля
Во Львове полицейский за 3 тысячи обещал "не везти в ТЦК"
15:36  31 июля
Фейковые знакомства и шантаж: в Запорожье разоблачили двух агентов РФ
13:28  31 июля
Смертельное столкновение в Винницкой области: погибли два человека, еще трое – в больнице
UA | RU
UA | RU
31 июля 2026, 18:45

После долгой разлуки: Украина вернула еще четырех детей из оккупации

31 июля 2026, 18:45
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Омбудсман Лубинец Дмитрий
Читайте також
українською мовою

Украина вернула с временно оккупированных территорий еще четырех детей от 6 до 15 лет. Это стало возможным в рамках инициативы Bring Kids Back UA и при посредничестве первой леди США Мелании Трамп

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, передает Дмитрий Лубинец RegioNews.

"В целом благодаря упорной работе дети от 6 до 15 лет отныне дома! Каждое такое возвращение – это отдельная история. И каждая из них напоминает, что война забирает у детей самое ценное – возможность просто быть рядом с родными", – написал он.

Среди возвращенных – шестилетний мальчик, после начала полномасштабной войны оставшийся у бабушки и дедушки на временно оккупированной Луганщине, тогда как его родители были вынуждены эвакуироваться. После продолжительной разлуки ребенок наконец-то воссоединился с семьей.

Также удалось вернуть девятилетнюю девочку, которая оставалась с прабабушкой на временно оккупированной Херсонской области. Из-за потери документов и других обстоятельств мать не могла самостоятельно забрать дочь.

Еще один возвращенный – 15-летний парень из Мариуполя, после смерти обоих родителей оставшийся на оккупированной территории. Теперь он воссоединился со своей сестрой в Украине.

Другой 15-летний подросток также вернулся к родителям после того, как семья долгое время не могла забрать его из-за запрета на въезд в Россию.

В Офисе Омбудсмана подчеркнули, что Украина продолжает работать над возвращением каждого незаконно вывезенного или удерживаемого на оккупированных территориях ребенка.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина дети Дмитрий Лубинец ВОТ оккупированные территории
Минсоцполитики проверит "Артек" на Закарпатье после жалоб родителей
31 июля 2026, 18:09
На Буковине подросток выманил у пенсионерки все деньги
30 июля 2026, 18:55
Ракета попала в частный дом под Кривым Рогом: погибли шесть человек, среди них две девочки
30 июля 2026, 07:11
Все новости »
31 июля 2026
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
Следственные действия в отношении ближайшего окружения Давида Арахамии свидетельствуют о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вп...
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
Во Львове полицейский за 3 тысячи обещал "не везти в ТЦК"
31 июля 2026, 19:15
Смертельное ДТП в Прилуках: полицейской, сбившей 6-летнюю девочку, просят максимальное наказание
31 июля 2026, 19:11
В Киевской области пенсионер погиб в огне
31 июля 2026, 18:55
Россия атаковала Днепропетровщину: в Павлограде горел торговый комплекс, есть раненые
31 июля 2026, 18:23
Минсоцполитики проверит "Артек" на Закарпатье после жалоб родителей
31 июля 2026, 18:09
Нападение на командира "Хартии": у стрелка не сработало оружие – видео задержания
31 июля 2026, 17:50
Взрывы на полигоне в Хмельницком: четверо военных в больнице, еще несколько не выходят на связь
31 июля 2026, 17:33
В Киеве с 1 августа подорожает проезд в маршрутках: тариф вырастет до 25 грн
31 июля 2026, 17:20
Обыски в ТЦК по всей Украине: ГБР сообщило о подозрении 15 фигурантам
31 июля 2026, 16:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Конец теневой вертикали: дело Арахамии разрушает управляемость парламента и ставит Банковую перед выбором
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Татьяна Николаенко
Все блоги »