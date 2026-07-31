После долгой разлуки: Украина вернула еще четырех детей из оккупации

Фото: Telegram/Омбудсман Лубинец Дмитрий

Украина вернула с временно оккупированных территорий еще четырех детей от 6 до 15 лет. Это стало возможным в рамках инициативы Bring Kids Back UA и при посредничестве первой леди США Мелании Трамп

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, передает Дмитрий Лубинец RegioNews.

"В целом благодаря упорной работе дети от 6 до 15 лет отныне дома! Каждое такое возвращение – это отдельная история. И каждая из них напоминает, что война забирает у детей самое ценное – возможность просто быть рядом с родными", – написал он.

Среди возвращенных – шестилетний мальчик, после начала полномасштабной войны оставшийся у бабушки и дедушки на временно оккупированной Луганщине, тогда как его родители были вынуждены эвакуироваться. После продолжительной разлуки ребенок наконец-то воссоединился с семьей.

Также удалось вернуть девятилетнюю девочку, которая оставалась с прабабушкой на временно оккупированной Херсонской области. Из-за потери документов и других обстоятельств мать не могла самостоятельно забрать дочь.

Еще один возвращенный – 15-летний парень из Мариуполя, после смерти обоих родителей оставшийся на оккупированной территории. Теперь он воссоединился со своей сестрой в Украине.

Другой 15-летний подросток также вернулся к родителям после того, как семья долгое время не могла забрать его из-за запрета на въезд в Россию.

В Офисе Омбудсмана подчеркнули, что Украина продолжает работать над возвращением каждого незаконно вывезенного или удерживаемого на оккупированных территориях ребенка.

Напомним, ранее Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Среди спасенных ребенок с инвалидностью, живший в оккупации без нужного лечения и лекарств годами.