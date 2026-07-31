Россия атаковала Днепропетровщину: в Павлограде горел торговый комплекс, есть раненые

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Больше всего пострадал Павлоград, где в результате атаки вспыхнул торговый комплекс

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В частности, в Павлограде в результате обстрела пострадали восемь человек. В больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 33-летнего мужчину и 53-летнюю женщину.

Также в Троицкой общине Павлоградского района повреждены частные дома.

В Никопольщине российские войска атаковали Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую общины. Повреждения получили магазин, многоквартирный дом и автомобиль. Пострадал 64-летний мужчина, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще два человека – 43-летняя женщина и 73-летний мужчина – будут лечиться амбулаторно.

Под вражескими ударами оказались Николаевская и Петропавловская общины Синельниковского района, где возникли пожары.

В Криворожском районе российская армия атаковала Зеленодольскую и Грушевскую общины. Там повреждены объекты инфраструктуры.

В общем в области зафиксировали более 60 вражеских ударов по четырем районам.

Напомним, утром 31 июля российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В регионе работали силы ПВО, сбиты враждебные цели. К счастью, обошлось без пострадавших среди населения.