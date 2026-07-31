Покушение на командира "Хартии": Оболенский объяснил, почему враг атаковал его

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Командир 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Игорь Оболенский заявил, что попытка покушения на него является свидетельством эффективности украинских военных на поле боя

Об этом офицер сообщил в Facebook, передает RegioNews.

"Террор является одним из средств ведения войны россиянами и признаком того, что они не достигают политической цели военными методами. Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя", – отметил Оболенский.

Командир "Хартии" поблагодарил всех, кто поддержал его после сообщения о покушении.

"Покушение – это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться еще больше", – добавил он.

Напомним, ранее президент Украины сообщал о попытке покушения на командира бригады "Хартия" Игоря Оболенского. По словам президента, продолжаются необходимые процессуальные действия.

Впоследствии в СМИ появились новые детали о попытке покушения на командира "Хартии". Отмечается, что российские кураторы выдавали себя по СБУ.