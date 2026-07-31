Смертельное ДТП в Прилуках: полицейской, сбившей 6-летнюю девочку, просят максимальное наказание

Фото: Прокуратура Украины

В Прилуцком горрайонном суде Черниговской области завершились судебные прения по делу полицейской, обвиняемой в смертельном дорожно-транспортном происшествии. Прокуратура просит назначить ей максимальное наказание, предусмотренное законом

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Позицию государственного обвинения в суде представлял заместитель генерального прокурора Виктор Логачев, возглавляющий группу прокуроров по данному уголовному производству.

По результатам исследования доказательств прокуратура считает вину обвиняемой доказанной полностью и просит суд назначить ей максимальное наказание по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 10 декабря 2025 года около 11:44 в Прилуках полицейская, управляя служебным автомобилем и направляясь по вызову по другому ДТП, совершила наезд на женщину и ее шестилетнюю дочь. Они переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе по улице Вячеслава Чорновила.

В результате аварии ребенок погиб на месте, а его мать с травмами госпитализировали.

Сейчас обвиняемая находится под стражей.