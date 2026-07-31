Интервью Михаила Федорова «Украинской правде» вызвало очень противоречивые реакции: кто-то разочарован, кто-то раздражен, кто-то верит в Михаила и дальше его поддерживает, кто-то продолжает и усиливает кампанию по дискредитации экс-министра обороны

Интервью Михаила Федорова «Украинской правде» вызвало очень противоречивые реакции: кто-то разочарован, кто-то раздражен, кто-то верит в Михаила и дальше его поддерживает, кто-то продолжает и усиливает кампанию по дискредитации экс-министра обороны

Фото: скриншот из интервью Федорова «Украинской правде»

Почему так произошло?

Мне кажется, что мотивы для этого интервью были совершенно разными у Михаила и его интервьюеров. Может я ошибаюсь, но мне показалось, что интервьюеры хотели презентовать нового лидера новой оппозиции, да еще и перед шествием "картонного Майдана", которое запланировано на 31 июля. А сам Михаил, как мне кажется, наоборот, хотел объяснить, что ему интереснее заниматься реальными делами в войне с врагом, а не идти в политику. Именно здесь и возник диссонанс.

У меня тоже возникли противоречивые мысли по поводу этого интервью, но не такие критические и категоричные, как у многих комментаторов в социальных сетях.

Сформулирую тезисно свои впечатления от этого интервью.

Михаил Федоров четко понимает, что и как делать в сфере оборонной политики. И на мой взгляд, очень жаль, что государство теряет такого сильного государственного менеджера.

Одновременно было очень заметно, что он все еще надеется найти общий язык с Президентом Зеленским. Он избегал в интервью любой конфронтации с Президентом, обвинений в его адрес. На мой взгляд, это немного (а возможно и слишком) наивно с его стороны. Мне кажется, что сам Владимир Зеленский уже определился в своем отношении к Михаилу Федорову. Прежних отношений с ним уже не будет, и почти наверняка не будет и возвращения Федорова на должность министра обороны.

Федоров явно не хочет идти в оппозицию, в политику, как минимум сейчас. Тянуть в политику его будут. И это интервью тоже является попыткой втянуть его в политическую борьбу. Но он к этому явно не готов.

Когда речь заходила о том, что нужно делать в сфере оборонной политики – его глаза загорались. Ему это интересно, его это увлекает. Когда начинали говорить о политике – глаза тухли, огонь в глазах исчезал. Может, это моя субъективная интерпретация. Но то, что он избегает конфронтации с Президентом Зеленским, косвенно это подтверждает.

Ситуацию, которая сейчас складывается вокруг экс-министра обороны Украины, я бы назвал дилеммой Федорова. Это дилемма для самого Михаила Альбертовича, для тех, кто хочет его возвращения на должность министра обороны, для Владимира Зеленского и его команды, и вообще для многих украинцев, которые еще не определились в своем отношении к Михаилу Федорову.

Сформулирую эту дилемму более конкретно в ее различных измерениях, которые существенно отличаются друг от друга.

Дилемма Федорова для самого Михаила Альбертовича, на самом деле, является вопросом о его дальнейшем отношении к Президенту Зеленскому и к своим дальнейшим взаимоотношениям с ним, а также о своей дальнейшей профессиональной траектории. Ему нужно определиться: остается ли он членом команды Президента Зеленского (что чем дальше, тем менее вероятно), идет ли он в оппозицию (к чему он пока явно не готов), или берет паузу относительно своей дальнейшей политической позиции. Соответственно, нужно определяться, чем он будет заниматься дальше. Если он хочет влиять на оборонную политику, то также нужно определиться – каким образом это делать.

Наиболее противоречивой является дилемма для тех, кто требовал возвращения Федорова на должность министра обороны. Здесь тоже очень драматическая ситуация. Кто-то из сторонников экс-министра обороны действительно верил и еще верит в то, что Президент Зеленский под давлением "картонного Майдана" снова сделает Михаила Федорова главой оборонного ведомства. Еще немного времени, и эти иллюзии исчезнут. И какая тогда дальнейшая цель "картонного Майдана"? Значительная часть сторонников протестных акций против увольнения Федорова с должности министра обороны на самом деле хорошо понимала, что Зеленский не пойдет на уступки, и они надеялись, что это подтолкнет Михаила Альбертовича в ряды оппозиции. Именно эти люди сейчас, на мой взгляд, наиболее разочарованы, их надежды не оправдываются. Их дилемма заключается в том, как тогда в дальнейшем относиться к Михаилу Федорову?

Существует ли еще дилемма Федорова для Президента Зеленского и его команды? Что касается его возвращения на должность министра обороны, то почти наверняка нет. Много признаков того, что эта тема закрыта уже окончательно. Но дилемма Федорова для Президента Зеленского остается актуальной в плане дальнейшей тактики взаимоотношений с ним и отношения к нему. Немного ли "обнимать его", оставляя иллюзию (для Федорова), что он еще является членом команды и остается "окно возможностей" для сотрудничества с ним, или постепенно переходить к информационно-политической борьбе с ним как с потенциальным конкурентом. На данный момент присутствует и то, и другое.

А как быть тем, кто хочет, чтобы Федоров все же поработал на благо Украины в борьбе с нашим общим врагом, пусть и не на должности министра обороны? Есть ли здесь какие-то возможности?

Инерционно, неформально и неофициально Михаил Федоров может влиять на оборонную политику через своих людей в министерстве обороны и через советы новому министру обороны, а также новому главкому ВСУ. Но этот сценарий может работать временно и ограничено.

Предложу в этом контексте одну нетривиальную идею, как можно использовать идеи и таланты Михаила Федорова ради наших общих интересов в войне с Россией.

Сначала напомню один исторический пример. И у нас, и в Европе иногда любят вспоминать План Маршалла для послевоенной Европы. Главным органом реализации Плана Маршалла была Economic Cooperation Administration (ECA), созданная Конгрессом США в апреле 1948 года. Ее возглавлял администратор (Administrator of the ECA), который подчинялся непосредственно Президенту США.

В функции ECA входили:

распределение американских средств;

утверждение национальных программ помощи;

контроль использования финансирования;

координация поставок;

оценка эффективности программ;

формирование политики в отношении отдельных стран.

Сейчас возникает в чем-то похожая ситуация. Есть программа помощи Украине со стороны ЕС на 2026–2027 гг. на 90 млрд евро, из них 60 млрд евро пойдут именно на военную помощь. Это почти тот же План Маршалла, только со стороны ЕС для Украины. И реализацию этой помощи желательно стратегировать и контролировать. Фактически это наш внешний оборонный бюджет. И говорят, что в ЕС обеспокоены тем, насколько их средства будут эффективно использоваться в связи с увольнением Михаила Федорова с должности министра обороны Украины. Так может по примеру Плана Маршалла есть смысл создать администрацию, которая будет заниматься определением эффективной реализации европейской военной помощи и контролем за ее использованием в Украине. И мне кажется, что есть человек из Украины, который сможет возглавить такую администрацию и обеспечить максимально эффективную реализацию европейской военной помощи для Украины.

Возвращаясь к дилеммам Федорова. Ответ на них даст только жизнь. И произойдет это не сейчас, а лишь со временем.