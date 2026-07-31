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Во Львове полицейский за 3 тысячи обещал "не везти в ТЦК"
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31 июля 2026, 19:15

Во Львове полицейский за 3 тысячи обещал "не везти в ТЦК"

31 июля 2026, 19:15
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Фото из открытых источников
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Во Львове судили полицейского. Он требовал у мужчин деньги, обещая не задерживать военнообязанного и не доставлять его в ТЦК

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Старший оперуполномоченный узнал, что мужчина нарушил правила военного учета. После этого правоохранитель пообещал не задерживать мужчину и не увозить его в ТЦК, если тот заплатит ему 3 тысячи долларов.

Во время разговора мужчина согласился, но заявил, что не имеет такой суммы. После этого он обратился в полицию с заявлением. После получения денег милиционера задержали.

На суде он признал вину. Также он перечислил 242 тысяч гривен залога на нужды Министерства обороны Украины.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 124 тысячи гривен.

Напомним, ранее на Волыни задержали дельца, обещавшего "списать" пограничника со службы за 20 тысяч долларов. Фигуранту объявили подозрение.

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