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31 июля 2026, 15:36

Фейковые знакомства и шантаж: в Запорожье разоблачили двух агентов РФ

31 июля 2026, 15:36
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Иллюстративное фото: СБУ
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В Запорожье задержаны двое мужчин, которые выполняли заказы российских спецслужб и пытались поджечь объекты инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что фигуранты действовали отдельно друг от друга. Их завербовали по одинаковой схеме через Telegram-каналы, где они искали знакомства.

По данным правоохранителей, злоумышленники получали сообщения от фейковых аккаунтов якобы от девушек, предлагавших общение и отношения.

Впоследствии мужчинам звонили по телефону представители российских спецслужб, которые представлялись сотрудниками СБУ. Они заявляли о якобы задержании их онлайн-знакомых из-за сотрудничества с РФ и предлагали совершить поджоги в обмен на "увольнение".

По инструкциям российских кураторов фигуранты пытались уничтожить объект связи и государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Правоохранители задержали обоих подозреваемых в течение суток после совершения преступлений. Во время обысков у них изъяли легковоспламеняющиеся смеси и телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители получили двух агентов российских спецслужб, которые готовили теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

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