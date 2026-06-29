В Киеве нетрезвый мужчина разбил металлической палкой окна пяти авто

Фото: Национальная полиция

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, разбившему окна пяти припаркованных автомобилей на одной из улиц Соломенского района

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Валерия Липковского неизвестный мужчина разбивает окна припаркованных транспортных средств.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские группы по быстрому реагированию. В ходе отработки территории они обнаружили и задержали 40-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что металлическим прутом разбил окна в пяти иномарках, припаркованных вдоль улицы.

Для документирования на место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали в процессуальном порядке.

Впоследствии ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в Киеве 20-летняя девушка выбила дверь супермаркета из-за отказа продать алкоголь. Полицейские задержали нарушительницу. На месте ее проверили на алкогольное опьянение – прибор "Драгер" зафиксировал 0,76 промилле.