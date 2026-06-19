В Киеве 20-летняя девушка выбила дверь супермаркета из-за отказа продать алкоголь
В Днепровском районе Киева правоохранители задержали девушку, устроившую погром в супермаркете
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Местная жительница пришла в супермаркет во время его закрытия, чтобы приобрести алкоголь. Услышав отказ в продаже, девушка стала ругаться с персоналом, а на выходе выбила ногами нижнюю часть двери.
Полицейские задержали нарушительницу. На месте ее проверили на алкогольне опьянения – прибор "Драгер" зафиксировал 0,76 промилле.
Девушке объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ей грозит наказание до пяти лет ограничения свободы.
Напомним, в Киеве задержали 23-летнего грабителя, который под предлогом знакомства отобрал у женщины iPhone. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.