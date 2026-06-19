Фото: полиция

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали девушку, устроившую погром в супермаркете

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местная жительница пришла в супермаркет во время его закрытия, чтобы приобрести алкоголь. Услышав отказ в продаже, девушка стала ругаться с персоналом, а на выходе выбила ногами нижнюю часть двери.

Полицейские задержали нарушительницу. На месте ее проверили на алкогольне опьянения – прибор "Драгер" зафиксировал 0,76 промилле.

Девушке объявили подозрение по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ей грозит наказание до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в Киеве задержали 23-летнего грабителя, который под предлогом знакомства отобрал у женщины iPhone. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.