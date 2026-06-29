У Києві нетверезий чоловік розбив металевою палицею вікна п'яти авто

Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який розбив вікна п'яти припаркованих автомобілів на одній із вулиць Солом'янського району

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Валерія Липківського невідомий чоловік розбиває вікна припаркованих транспортних засобів.

На місце події оперативно прибули поліцейські групи швидкого реагування. Під час відпрацювання території вони виявили та затримали 40-річного чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Попередньо встановлено, що він металевим прутом розбив вікна у п’яти іномарках, припаркованих уздовж вулиці.

Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група. Чоловіка затримали в процесуальному порядку.

Згодом йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, у Києві 20-річна дівчина вибила двері супермаркету через відмову продати алкоголь. Поліцейські затримали порушницю. На місці її перевірили на алкогольне сп’яніння – прилад "Драгер" зафіксував 0,76 проміле.