На Закарпатье после конфликта погиб мужчина – задержана жена

Фото: Национальная полиция

В Закарпатской области, в Раховском районе, полиция задержала 65-летнюю женщину по подозрению в убийстве собственного мужа

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Вечером 27 июня в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти 64-летнего жителя села Косовская Поляна. На теле мужчины были обнаружены признаки насильственной смерти.

При осмотре тела правоохранители установили наличие телесных повреждений в области головы. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Полицейские установили, что к нанесению смертельных травм причастна 65-летняя супруга погибшего. По предварительным данным, во время бытового конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла мужчине несколько ударов неустановленным предметом по голове.

От полученных травм мужчина умер.

Фигурантку задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Ровенской области женщина жестоко убила гостя ножом. Между 39-летней подозреваемой и ее 49-летним мужчиной во время застолья с алкоголем произошла ссора. Во время спора женщина ударила гостя в грудь кухонным ножом.