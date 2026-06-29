Фото: полиция

Происшествие случилось вечером 27 июня в селе Шабо в Белгород-Днестровском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина управляла автомобилем BMW, в салоне которого находились пять пассажиров. Во время движения авто двое парней, сидевших на задних сиденьях, через окна перелезли на крышу легковушки.

Во время экстремальной поездки один из них – 21-летний юноша – потерял равновесие и упал на дорогу. Парень получил тяжелые травмы. Он скончался в карете "скорой" дорогой в больницу.

Сама 35-летняя водитель и другие пассажиры авто в результате инцидента не пострадали.

Водителя проверили на состояние опьянения – она была трезвая.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, утром 24 июня в Винницкой области внедорожник вылетел с дороги и перевернулся. От полученных травм на месте погибли две женщины.