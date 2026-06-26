Взрывы в Киеве: обломки ракеты упали в Дарницком районе, горели склады

Фото: ГСЧС Киева

Вечером 25 июня в Киеве раздались взрывы на фоне ракетной атаки. В столице работали силы противовоздушной обороны

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, в Дарницком районе обломки ракеты упали на открытую территорию. По другому адресу в результате вражеского удара произошло возгорание складского помещения.

По предварительной информации, в столице есть двое пострадавших. Медики предоставили им помощь на месте.

По данным ГСЧС, спасатели уже ликвидировали пожар, вызванный российскими обстрелами. К тушению привлекалось более 100 спасателей и 23 единицы пожарно-спасательной и специальной техники.

Напомним, в ночь на 26 июня российские военные в очередной раз атаковали Запорожье. Вражеским ударом поврежден частный дом. На месте возник пожар. За помощью к медикам обратилась 55-летняя женщина.