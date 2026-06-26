Атака на Сумы: беспилотник попал в крышу 9-этажки
В Сумах российский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом, около 40 жителей были эвакуированы
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По предварительным данным, дрон попал в кровлю многоэтажки, вызвав возгорание.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели эвакуировали около 40 жителей дома.
Очаги горения, возникшие на крыше, быстро локализованы и полностью ликвидированы.
Напомним, в поселке Красноторка Донецкой области российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки пострадал водитель транспортного средства. После удара автомобиль загорелся.
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