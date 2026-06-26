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26 июня 2026, 07:09

Атака на Сумы: беспилотник попал в крышу 9-этажки

26 июня 2026, 07:09
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Фото: ГСЧС Сумщины
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В Сумах российский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом, около 40 жителей были эвакуированы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По предварительным данным, дрон попал в кровлю многоэтажки, вызвав возгорание.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели эвакуировали около 40 жителей дома.

Очаги горения, возникшие на крыше, быстро локализованы и полностью ликвидированы.

Напомним, в поселке Красноторка Донецкой области российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки пострадал водитель транспортного средства. После удара автомобиль загорелся.

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