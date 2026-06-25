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25 июня 2026, 10:56

Россияне атаковали дронами предприятие на Черниговщине

25 июня 2026, 10:56
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Фото: ОВА
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Вечером 24 июня российские войска атаковали Новгород-Северский на Черниговщине, применив беспилотники типа "Гербера"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Были попадания по территории предприятия пищевой промышленности и коммерческой недвижимости.

В результате атаки повреждено здание административного корпуса.

Также на месте другого удара загорелось складское здание. Пожар ликвидировали спасателями.

Всего за сутки российские войска нанесли 26 ударов по территории Черниговской области. Зафиксировано 48 взрывов. Чаще всего враг атаковал пограничные населенные пункты FPV-дронами.

Напомним, ночью 25 июня на Полтавщине в результате вражеской атаки возник пожар на одном из промышленных объектов. Масштабы повреждений уточняются.

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