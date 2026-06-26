Вибухи в Києві: уламки ракети впали в Дарницькому районі, горіли склади

Фото: ДСНС Києва

Увечері 25 червня у Києві пролунали вибухи на тлі ракетної атаки. У столиці працювали сили протиповітряної оборони

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, у Дарницькому районі уламки ракети впали на відкриту територію. За іншою адресою внаслідок ворожого удару сталося загоряння складського приміщення.

За попередньою інформацією, у столиці є двоє постраждалих. Медики надали їм допомогу на місці.

За даними ДСНС, рятувальники вже ліквідували пожежу спричинену російським обстрілом. До гасіння залучалося понад 100 рятувальників та 23 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, в ніч на 26 червня російські військові вкотре атакували Запоріжжя. Ворожим ударом пошкоджений приватний будинок.На місці виникла пожежа. За допомогою до медиків звернулась 55-річна жінка.