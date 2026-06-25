Фото: ГСЧС

В четверг, 25 июня, российские военные атаковали беспилотниками медучреждение в Славянске и автозаправочную станцию в Краматорске Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Славянске в результате удара загорелась кровля административного здания медучреждения, также загорелась легковушка.

В Краматорске из-за попадания дрона возник пожар на АЗС – загорелась топливная колонка.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели ликвидировали все пожары.

Напомним, в ГСЧС показали последствия атаки на АЗС в Сумах. После удара на территории заправки возник пожар. Пострадали четыре человека.