Планировали теракт и бегство в РФ: в Киеве задержали двух агентов ФСБ
Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратили резонансный теракт в Киеве. В результате спецоперации задержаны два агента ФСБ, которые готовили подрыв одного из административных зданий в центре столицы
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, фигуранты заложили самодельное зажигательное устройство возле генераторной установки возле админздания. Взрыв должен вызвать масштабное возгорание и повреждение объекта.
Правоохранители установили, что после закладки взрывного устройства агенты планировали побег в Россию через территорию Беларуси. Они покинули Киев поездом в направлении Черниговщины, откуда намеревались нелегально пересечь границу через реку.
Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их действия и задержали в поезде.
По материалам дела, оба задержаны – жители Киева, завербованные российскими спецслужбами через Telegram-каналы. Один из них является военнослужащим, самовольно покинувшим часть, другой – работником гражданской сферы.
Следствие установило, что подозреваемые получали инструкции от ФСБ и выполняли так называемые "тестовые задания", в частности обустройство схронов с оружием и передачу данных о военных объектах.
В ходе обысков у них изъяты телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом и вещи, которые могли использоваться для незаконного пересечения границы.
СБУ сообщила задержанным о подозрении по статье об оконченном покушении на совершение террористического акта. Также решается вопрос дополнительной квалификации – государственная измена в условиях военного положения.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, контрразведка СБУ предотвратила попытку совершения серии терактов в Харькове. В городе задержан агент ФСБ, который готовил взрывы в прифронтовом областном центре. Фигурант получил инструкции от российских кураторов по изготовлению двух самодельных взрывных устройств.