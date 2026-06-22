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22 июня 2026, 10:33

Планировали теракт и бегство в РФ: в Киеве задержали двух агентов ФСБ

22 июня 2026, 10:33
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Фото: Национальная полиция
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Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратили резонансный теракт в Киеве. В результате спецоперации задержаны два агента ФСБ, которые готовили подрыв одного из административных зданий в центре столицы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, фигуранты заложили самодельное зажигательное устройство возле генераторной установки возле админздания. Взрыв должен вызвать масштабное возгорание и повреждение объекта.

Правоохранители установили, что после закладки взрывного устройства агенты планировали побег в Россию через территорию Беларуси. Они покинули Киев поездом в направлении Черниговщины, откуда намеревались нелегально пересечь границу через реку.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их действия и задержали в поезде.

По материалам дела, оба задержаны – жители Киева, завербованные российскими спецслужбами через Telegram-каналы. Один из них является военнослужащим, самовольно покинувшим часть, другой – работником гражданской сферы.

Следствие установило, что подозреваемые получали инструкции от ФСБ и выполняли так называемые "тестовые задания", в частности обустройство схронов с оружием и передачу данных о военных объектах.

В ходе обысков у них изъяты телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом и вещи, которые могли использоваться для незаконного пересечения границы.

СБУ сообщила задержанным о подозрении по статье об оконченном покушении на совершение террористического акта. Также решается вопрос дополнительной квалификации – государственная измена в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка СБУ предотвратила попытку совершения серии терактов в Харькове. В городе задержан агент ФСБ, который готовил взрывы в прифронтовом областном центре. Фигурант получил инструкции от российских кураторов по изготовлению двух самодельных взрывных устройств.

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Киев СБУ Нацполиция ФСБ РФ сотрудничество с врагом взрывчатка теракт
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