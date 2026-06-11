12 кг взрывчатки и план терактов в центре Харькова: СБУ сорвала план ФСБ

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ предотвратила попытку совершения серии терактов в Харькове. В городе задержан агент ФСБ, который готовил взрывы в прифронтовом областном центре

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурант получил инструкции от российских кураторов по изготовлению двух самодельных взрывных устройств. Основой для них должно стать около 12 кг взрывчатого вещества, которое он должен был изготовить самостоятельно и оборудовать мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

Готовые взрывные устройства злоумышленник планировал заложить в центральной части Харькова, после чего должен был доложить об этом куратору из ФСБ. Взрывы планировали совершить в часы пик, когда на улицах находится самое большое количество людей.

СБУ заблаговременно разоблачила план и задержала агента в съемной квартире во время контакта с российским куратором, который инструктировал его по изготовлению взрывчатки.

Исполнителем задания был завербован безработный житель Кировоградщины, который искал "легкие заработки" в Telegram каналах. После привлечения его направили в Харьков, где он арендовал жилье и приобрел необходимые компоненты.

В ходе обысков у него изъяли более 12 кг взрывчатых веществ, составляющие для изготовления взрывных устройств и мобильные телефоны, которые он использовал для конспирации.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины – подготовка террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

После проведения экспертиз возможна дополнительная квалификация его действий по статьям о незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Днепре мужчина готовил теракт, чтобы заработать денег. На суде он признал вину. Мужчина отметил, что незнакомец в Telegram предложил ему за вознаграждение в 3 тысячи долларов США совершить террористический акт с использованием самодельного устройства.