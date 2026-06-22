Планували теракт і втечу до РФ: у Києві затримали двох агентів ФСБ

Фото: Національна поліція

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігли резонансному теракту в Києві. У результаті спецоперації затримано двох агентів ФСБ, які готували підрив однієї з адміністративних будівель у центрі столиці

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранти заклали саморобний запальний пристрій біля генераторної установки поруч з адмінбудівлею. Вибух мав спричинити масштабне загоряння та пошкодження об’єкта.

Правоохоронці встановили, що після закладення вибухового пристрою агенти планували втечу до Росії через територію Білорусі. Вони залишили Київ потягом у напрямку Чернігівщини, звідки мали намір нелегально перетнути кордон через річку.

Однак співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників, задокументували їхні дії та затримали у поїзді.

За матеріалами справи, обидва затримані – мешканці Києва, завербовані російськими спецслужбами через Telegram-канали. Один із них є військовослужбовцем, який самовільно залишив частину, інший – працівник цивільної сфери.

Слідство встановило, що підозрювані отримували інструкції від ФСБ та виконували так звані "тестові завдання", зокрема облаштування схронів зі зброєю та передачу даних про військові об’єкти.

Під час обшуків у них вилучено телефони з доказами співпраці з ворогом та речі, які могли використовуватися для незаконного перетину кордону.

СБУ повідомила затриманим про підозру за статтею про закінчений замах на вчинення терористичного акту. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації – державна зрада в умовах воєнного стану.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла спробі здійснення серії терактів у Харкові. У місті затримано агента ФСБ, який готував підриви в прифронтовому обласному центрі. Фігурант отримав інструкції від російських кураторів щодо виготовлення двох саморобних вибухових пристроїв.