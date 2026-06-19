В Запорожье мужчина мобилизовался и "сливал" россиянам данные о своем батальоне

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В Запорожье судили мужчину, который оказался российским агентом. Перед этим его мобилизовали в Сил обороны.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews .

Как выяснили правоохранители, мужчина мобилизовался в местную воинскую часть. Его завербовали россияне, после чего он стал "сливать" им данные о своем батальоне и смежных подразделениях Сил обороны.

Российские спецслужбы интересовались информацией о дислокации, численности и вооружении украинских войск в Запорожском направлении. В частности, агент делал для них фотокопии документов о развертывании новых формирований ВСУ на передовой южного фронта.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры в апелляционном суде доказали законность в приговоре 39-летней жительнице Херсона, осужденной за государственную измену.